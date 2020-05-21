روز: لاعبو البريمرليغ ليسوا «فئران تجارب»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

انتقد المدافع الانجليزي داني روز معاملة لاعبي كرة القدم كـ«فئران تجارب»، بعد كشف ناديي واتفورد وبيرنلي عن إصابة أفراد منهما بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال روز المعار من توتنهام إلى نيوكاسل عبر تدوين «لوكداون تاكتيكس» الصوتي «يقترح الناس أن نعود الى كرة القدم، وكأننا... فئران تجارب. سنختبر هذه المرحلة ونرى كيف تتطور الأمور».

وأضاف «أرى الناس تقول في بيوتها حسناً، يتقاضون أموالاً كثيرة، لذا يجب أن يعودوا».

وتابع «هل يستحق الأمر هذا الصراع؟ قد أعرض صحتي للخطر للترفيه عن الناس وهذا شيء لا أريد الانخراط فيه، إذا كنت صادقاً».

وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء أنه من بين 748 فحصاً لفيروس «كورونا» المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة، وذلك في سعي لعودة البريميرليغ في يونيو.

وبدأت الأندية هذا الأسبوع بإجراء تمارين بمجموعات صغيرة مع تقيد اللاعبين بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاكات في ما بينهم، لكن عدة لاعبين عبروا عن خشيتهم من استئناف البطولة المعلقة منذ مارس.

ورفض ديني قائد واتفورد العودة إلى التمارين هذا الأسبوع، خشية من احتمال نقل عدوى الفيروس إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر. وختم: ابني يعاني من صعوبات في التنفس. ولا أريد تعريضه لخطر أكبر.

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