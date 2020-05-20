كلوب: العودة للتدريب أشبه بأول أيام المدرسة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن عودة فريقه إلى التدريب على عدم الاتصال، أشعره كأنه اليوم الأول في المدرسة، بعدما اعتمد مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، العودة للتدريب في مجموعات صغيرة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي في استئناف المباريات في يونيو المقبل، مع بقاء 92 مباراة على نهاية الدوري، منذ تعليق المسابقة في 13 مارس الماضي، وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: "استيقظت في وقت أبكر من المعتاد، ثم أدركت أنه اليوم الأول لي".

وأوضح: "شعرت وكأنه اليوم الأول في المدرسة، وبالنسبة لي، وكان ذلك قبل 46 عاماً، ولكن لا بد أن الأمر كان مشابهاً، وارتديت ملابسي العسكرية مرة أخرى، وللسبب الصحيح، للذهاب إلى التدريب".

وسمح تخفيف القيود الحكومية للاعبين بالتدرب في مجموعات صغيرة في جلسات متداخلة، مع موافقة جميع الأندية العشرين بالإجماع على تنفيذ أحد بروتوكولات العودة إلى التدريب في اجتماع "مشروع إعادة التشغيل" يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى التدريب في مجموعات لا تزيد عن 5 لاعبين، يجب ألا تستمر الجلسات لمدة 75 دقيقة لكل لاعب، ويجب الالتزام بالمسافة الاجتماعية.

ويتصدر ليفربول 25 نقطة ترتيب جدول الدوري، مع بقاء 9 مباريات للعب، ويحتاج فقط إلى فوزين آخرين لتأمين أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة.

وقال كلوب إنه سعيد حقاً برؤية لاعبيه مرة أخرى، وأنهم جميعاً في معنويات جيدة وشكل جيد، وأضاف: "لا نعرف بالضبط كم من الوقت لدينا، ولكن لدينا بعض الوقت لإعداد ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل بالفعل، لأنني لا أعتقد أنه سيكون هناك فاصل كبير بين الاثنين".

وأكمل: "لا نعرف إلى متى سيظل الوضع الحالي، ولن يكون لدينا مباريات تجريبية أو مباريات ودية، وربما يمكننا تنظيمها بيننا عندما يسمح لنا بذلك، لكنها لن تكون هي نفسها كما في المواسم السابقة، وأنا سعيد لأن اللاعبين حصلوا على راحة حقيقية خلال 9 أسابيع من الإغلاق، على عكس أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في السنة".

وأضاف: "بالطبع، لا يمكنك أن تستريح عندما تكون قلقاً بشأن الوضع في العالم، وليس بالطريقة نفسها التي تفعلها في عطلة مناسبة، والبروتوكولات رائعة، وأشعر أن فريقي قادر على التدريب في مكان آمن للغاية، وآمل أن نتلقى جميعاً أخباراً سارة لأن ذلك سيعني دائماً أن التطور كان في الاتجاه الصحيح للبلاد بأكملها ثم للدوري أيضاً".

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