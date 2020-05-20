الاتحاد الإيطالي يعلن خطة استئناف الكالتشيو

المصدر: البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد الإيطالي خطة كاملة لاستئناف بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019/2020، وبعد انتهاء الاجتماع أوضح رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا بعد استشارة وحضور جميع الأطراف المعنية عبر مكالمة فيديو عن نية استكمال منافسات الكالتشيو.

وجاء في بيان الاتحاد: “اعتمد مجلس الإدارة قراراً بضرورة استمرار مسابقات كرة القدم الاحترافية، وفي حالة حدث توقف آخر خلال جائحة كورونا فسوف يتم إجراء تغييرات في شكل المسابقة وكيفية إنهائها، أما في حالة الانقطاع التام فسوف يتم تحديد تصنيفات لكيفية حسم بطل المسابقة أو الفرق الصاعدة والهابطة طبقاً لمعايير الجدارة الرياضية”.

وأعرب جرافينا عن أن الهدف سيكون إنهاء الدوري الإيطالي في 20 أغسطس القادم، وأنه في حالة التوقف لسبب يخص تطور الوباء في البلاد فسيتم اللجوء للخطة البديلة.

وستكون الخطة البديلة هي استئناف النشاط بشكلٍ جديد من خلال مباريات إقصائية أو تصفيات قصيرة، أي إقامة بطولة مجمعة يتواجد بها عدد من الفرق مع اعتماد نظام خروج المغلوب، وذلك لتحديد نتائج المسابقات والفرق الصاعدة والهابطة بشكلٍ أسرع.

أما الخطة الثالثة تتمثل في التعامل مع توقف النشاط بشكلٍ كامل، فحينها سيتم اعتماد معايير الجدارة الرياضية والتي ستتركز على الترتيب الذي ستتوقف عنده المسابقة، وعدد المباريات التي لعبها كل فريق والأرقام التي حققها.

أما بخصوص مواعيد سوق الانتقالات فقد تم إعلان سوق انتقالات مبدئي سيبدأ من 1 يونيو القادم وحتى 31 أغسطس القادم.

وسيتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن موعد استكمال الدوري الإيطالي، والشكل الذي سوف يُستكمل عليه وذلك خلال الاجتماع القادم يوم 28 مايو والذي سيضم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى جانب جرافينا رئيس الاتحاد وباولو دال بينو رئيس الرابطة.

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