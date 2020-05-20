رمضان يغير حياة 3 رياضيين بإنجلترا في زمن كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أيام قليلة تفصلنا على نهاية شهر رمضان المبارك هذا العام، والذي احتفل به المسلمون في كافة أرجاء الأرض، في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي أجبر الجميع على التزام المنزل، واتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الأخرى.

واستضافت "بي بي سي سبورت" خلال اتصال عن بعد، مع مهاجم تورنتو وولفباك، سوني بيل ويليامز، ولاعب الكريكيت الإنجليزي، عادل رشيد، ولاعب خط وسط شيفيلد يونايتد، محمد بيسيتش، والمعار من إيفرتون، لمعرفة كيفية حياتهم خلال شهر رمضان.

وطرح الموقع تساؤل حول كيفية التعامل مع الحجر المنزلي؟، وقال وليامز: "أحاول دائما أن أنظر إلى الإيجابيات، وتمكنت من قضاء الكثير من الوقت مع أسرتي في المنزل، وأنا سعيد أن هذا الوقت كان في رمضان، لأنني في السنوات القليلة الماضية، اضطررت للذهاب إلى التدريب، والخروج من المنزل، ولذا ما حدث هذا العام يجعله أكثر خصوصية".

وقال رشيد: "رمضان مختلف تماماً هذا العام، وفي آخر 10 إلى 15 عاماً، كنت بعيداً عن البيت طوال شهر رمضان، وأكون مشغولاً باللعب وتدريبات الكريكيت، وكنت أضطر في بعض الأحيان إلى الإفطار لظروف السفر، ولكن في رمضان هذا لا توجد أعذار، وحافظت على الصيام طوال الأيام الماضية، وربما بلغة أخرى، كورونا قد تكون نعمة مقنعة".

وقال بيسك: "قبل أسبوعين، كان لدينا طفل رضيع، لذا أنا سعيد لقضاء بعض الوقت مع العائلة، ولكننا ما زلنا نفتقد المسجد وصلاة الترويح، ونأمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى".

والسؤال الثاني كان.. هل تعلمت أي مهارات جديدة؟، وأجاب ويليامز: "أجيد عمل بسكويت برقائق الشوكولاتة، ولدي بنتين 3 و5 سنوات، لذا أذهب إلى المطبخ كثيراً، ولكن عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار في رمضان، أترك الأمر لزوجتي لأنها تعرف أفضل".

وأجاب بيسك: "يمكنني تعليم أطفالي عن الإسلام، لأنهم لا يزالون صغاراً، والبقاء في المنزل فرصة للاتصال بهم، والآن يمكنني أن أقدر الوظائف التي يقوم بها الأئمة، لإنها مهمة صعبة، والعثور على الكلمات المناسبة أيضاً، لكنني أتعلم".

والسؤال الثالث.. هل كان شهر رمضان هذا العام أسهل أم أصعب من المعتاد؟، يجيب وليامز: "بالتأكيد أسهل، وهنا في إنجلترا، يتعين عليك الصيام قرابة 17 ساعة، ولست معتاداً على ذلك، بعدما تعودت على الصيام في نيوزيلندا خلال السنوات القليلة الماضية لحوالي 11 أو12 ساعة فقط".

وأضاف: "أتمكن هذا العام من تحديد دقيق لموعد تدريبي وفق ما أرى، وأستيقظ لتناول السحور، وأصلي الفجر، وأقرأ بعض القرآن، وزوجتي تدعني أنام لبضع ساعات، ثم أقوم بنزهة مع الأطفال، وقبل وقت المغرب".

وأجاب رشيد: "رمضان هذا العام أسهل، لأنني آكل كل ما يتم طهيه في المنزل، وبعد حوالي ساعة من الإفطار، أتدرب، ولست صارماً للغاية في نظامي الغذائي، لأنني بشكل عام حافظ على لياقتي".

وأجاب بيسك: "رمضان اسهل هذا العام، إذ بعدما تعرضت لإصابات كثيرة، تحولت نحو نظام غذائي نباتي، وأتناول كميات أقل من اللحوم والأسماك، وأحاول أن أكل على الأقل قدر الإمكان، وهذا أسهل تنفيذه بالبيت".

والسؤال الرابع.. ما رأي زملائه في الصوم ومعتقداتكم؟، ويقول رشيد: "كان الأمر مختلفًا بعض الشيء في عام 2015، عندما اجتمعت أنا ومين علي مع منتخب إنجلترا، ولم يكن اللاعبون يعرفون الكثير عن الإسلام، ولكنهم يفهمون جيداً الآن عندما نقرأ صلواتنا، ونحتاج إلى الذهاب إلى زاوية هادئة ولن يزعجونا، كما أنهم يطرحون أيضاً الكثير من الأسئلة حول الإسلام، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا كمسلمين".

وأجاب ويليامز: "المحيطون بنا فهموا جيداً الإسلام، ويحترمون تصرفاتنا، عندما يعلمون أنك جاد في هذا الأمر، ويرون أنك رجل ذو قيمة وأخلاق جيدة، وهذه أفضل طريقة للدعوة".

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