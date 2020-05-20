ًتشيفيرين: جماهير الكرة ستعود للملاعب قريبا

المصدر: أ ف ب

أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين اليوم الأربعاء عن ثقته في أن "كرة القدم مع المشجعين ستعود قريبا جداً على الرغم من الفوضى التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت مسابقات الأندية المحلية والقارية في جميع أنحاء أوروبا في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب أيضا في تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 من هذا الصيف إلى العام المقبل.

وعادت عجلة الدوري الألماني إلى الدوران بنجاح في نهاية الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة أمام عشاق الكرة المستديرة، كما أن العديد من البطولات الأخرى تستعد لاستئناف مسابقاتها أمام المدرجات الفارغة، ما دفع تشيفيرين إلى التأكيد على تحسن الوضع قريبا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيراهن بمليون دولار على أن كأس أوروبا 2020 ستقام في عام 2021، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريح لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية "نعم، سأفعل. لا أعرف لماذا الحديث عن أنه لن يقام".

واضاف "لا أعتقد أن هذا الفيروس سيستمر إلى الأبد. أعتقد أنه سيتغير في وقت أقرب مما يعتقد الكثيرون".

وتابع "أنا لا أحب هذه النظرة المروعة التي تشير إلى أنه يتعين علينا انتظار الموجات الثانية والثالثة أو حتى الموجة الخامسة من انتشار الفيروس)".

وقال تشيفيرين إن كرة القدم ستتبع توصيات السلطات، لكنه متفائل من إمكانية استئناف اللعب بطريقة عادية في المستقبل القريب.

وأوضح "أنا متأكد تماما، شخصيا، أن كرة القدم الجيدة القديمة مع المشجعين ستعود قريبا جداً، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن تشهد اللعبة تغييرات عميقة بسبب فيروس كورونا. وقال "كرة القدم لم تتغير بعد الحرب العالمية الثانية أو الحرب العالمية الأولى، ولن تتغير بسبب فيروس".

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