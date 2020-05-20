عصابة تستخدم محمد صلاح في سرقة المتاجر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مصر حالة سرقة جديدة من نوعها، بعدما استخدمت عصابة أقنعة للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، لسرقة المتاجر في مدينة نصر بالقاهرة.

وأوضحت تقارير صحافية مصرية، أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قبضت على تشكيل عصابي يرتدي أقنعة الدولي المصري محمد صلاح.

وبالعودة إلى تفاصيل العملية، أفادت التقارير أن دورية أمنية لاحظت محاولة سرقة من قبل 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه نجم ليفربول الإنجليزي، وتمكنت السلطات المصرية من إيقافهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء.

وبعد القبض على العصابة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات التجارية عن طريق قص الأقفال.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قناع محمد صلاح في عملية سرقة، خاصة أن النجم المصري لعب أدوارا هامة في خدمة المجتمع المصري والعمل الخيري.

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