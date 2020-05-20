نجمة كرة القدم الأميركية تهاجم ترامب مجدداً

المصدر: أ ف ب

لم ميغان رابينو تستبعد نجمة كأس العالم لكرة القدم، صاحبة الانتقادات المتتالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترشحها للمنصب الرئاسي في بلادها في أحد الأيام. ووصفت رابينو الرئيس الأميركي بـ"القومي الأبيض" معتبرة ان سياساته لم تساعد الأميركيين.

وقالت رابينو: من الواضح أنه لدينا الآن قومي أبيض في البيت الأبيض وأدى تنامي الكراهية واستبعاد الآخرين في البلاد إلى مزيد من الخلاف بين الناس ومزيد من اليأس والقلق والخوف".

وأشارت اللاعبة المتألقة خلال تتويج المنتخب الاميركي بلقب كأس العالم 2019 إلى ان دمج الأقليات العرقية والسيدات سيكون مفتاح التقدم في البلاد.

وشكلت رابينو (34 عاما) صوتا صارخا في الدفاع عن حقوق السيدات وشاركت في احتجاجات الركوع اثناء عزف النشيد الوطني احتجاجا على التمييز العنصري، على غرار لاعب كرة القدم الأميركية كولن كابرنيك.

وعما اذا كانت تفكر في النزول إلى السباق الرئاسي، أقرت رابينو بامكانية حصول هذا الامر "لا أغلق الباب تماماً، لكن الأمر يبدو غريباً. موضجة أن، وظيفتها الحلم ستكون "الرئاسة بالطبع".

وأضافت أفضل لاعبة في العالم لعام 2019: إذا كنت سأقوم بذلك، أريد أكبر مركز"، مضيفة انها تفضل "اختيار اشخاص أذكى وأكثر أهلية".

وكانت رابينو توقعت قبل مونديال فرنسا 2019 إنها لن توافق مع زميلاتها على الدعوة التقليدية للبيت الابيض بحال تتويجها، ما دفع ترامب إلى التغريد "على ميغان أن تفوز قبل أن تتحدث"، وقد وفت بوعدها بعد أسابيع قليلة رافضة الزيارة.

وخسرت رابينو أخيرا معركة قضائية مع زميلاتها في صراعهن مع اتحاد كرة القدم من اجل المساواة على صعيد الرواتب مع منتخب الرجال.

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