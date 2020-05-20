«كأس التضامن» لدعم «الجيش الأبيض»

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أطلقت أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي مسابقة جديدة تحمل مسمى «كأس التضامن»، على أن تقام عام 2021 ويعود ريعها إلى العاملين في القطاع الصحي «الجيش الأبيض»، كما أعلن عملاق مدريد أمس، في بيان.

وبموجب هذه المسابقة، ستقام ثلاث مباريات عام 2021 في مدريد، ميونيخ وميلانو في مواعيد تحدد لاحقاً، وأضاف البيان: «ستقام هذه المباريات عندما يصبح ممكناً عودة الجماهير إلى المدرجات».

وستقام مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في مدريد، وإنتر ميلان مع بايرن ميونيخ في ميلانو، وبايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ميونيخ.

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