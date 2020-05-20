مفتشون يراقبون تدريبات أندية إنجلترا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة للأندية لمراقبة مدى جديتها في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات. ووافقت أندية الدوري الإنجليزي على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة ، ووسط إجراءات صحية صارمة وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع «مشروع الاستئناف» الذي عُقِدَ الإثنين، أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

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