رونالدو: الصبر والثبات طريق التغلب على الصعوبات

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس صورة له، عبر حسابه على "إنستغرام" و"تويتر"، معلقا: "عندما نتحلى بالصبر والثبات، نجد الطريق للتغلب على الصعوبات".

وعاد رونالدو، اليوم، إلى التدريب في ناديه، وذلك للمرة الأولى بعد تعليق النشاط الكروي في إيطاليا  بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد أن قضى المهاجم البرتغالي فترة عزل لمدة أسبوعين في منزله في تورينو.

وتستعد الأندية الايطالية لاستئناف التدريبات الجماعية، بينما سيتحدد موعد استئناف المسابقة في 28 مايو الجاري، في حال توفرت الضمانات الصحية التي تطالب بها الحكومة.

كلمات دالة:
  • كريستيانو رونالدو ،
  • الحجر المنزلي،
  • يوفنتوس الإيطالي،
  • فيروس كورونا
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