بالفيديو.. ميسي يدعم تركي آل الشيخ

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن النجم الارجنتيني و نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي دعمه لتركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية و رئيس نادي ألميريا الاسباني و الذي سيخوض لقاء خيري لكرة القدم على جهاز البلايستيشن ضد سعود آل سويلم رئيس نادى النصر السابق و الذي سيذهب ريعه الى منصة جود للإسكان.

وشارك تركى آل الشيخ فيديو. للنجم الارجنتيني وهو يوجه له رسالة بالإسبانية، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق "حلعب يا ميسى متقلقش".

وكان سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، قد تحدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألمريا الإسباني، على مباراة خيرية في البلايستيشن و التي ستقام يوم الجمعة .

ولاقت المبادرة تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من نجوم الفن العربي، أمثال راشد الماجد وأصالة نصري وشيرين عبد الوهاب.

كما جذب التحدي النجوم العالميين لكرة القدم إذ أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، دعمه للنصر وس ود آل سويلم.في المقابل أعلن البوسني ميراليم بيانيتش، زميل ديبالا دعمه لتركي آل الشيخ في المباراة الخيرية .

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