هندري: حاولت الانتحار 6 مرات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف لي هندري لاعب خط الوسط أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي السابق، عن محاولاته الانتحار 6 مرات، بسبب الإفلاس والاكتئاب، وأنه يأخذ أدوية مضادات للاكتئاب حتى يومنا هذا.

وقال أنه استيقظ ذات يوماً على جهاز التنفس الصناعي المستشفى بعد واحدة من حالات انتحاره، وذلك خلال حواره مع قناة "أي تي في"، مع زميليه السابقين في ملاعب الكرة، بول ميرسون وفيني جونز، والذين تحدثوا عن مشاكلهم الشخصية السابقة، ونضالهم لفترات طويلة ضد الإدمان والاكتئاب.

هندري (43 عاماً)، والذي مثل أستون فيلا في ذروة تألقه، وكسب حوالي 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وصف لميرسون وجونز كيف حاول قتل نفسه، بعد أن تصاعدت مشاكله المالية، وفشله في استعادة منزل والدته.

وأوضح: "وقعت في أعماق الاكتئاب حقاً، وانتهى بي المطاف بالإفلاس، وفشلت في المحافظة على منزلي ومنزل والدتي، ونهضت في أحد الأيام، وحاولت قتل نفسي، واستيقظت على جهاز التنفس الصناعي ولم أستطع فهم ما يجري، وما زلت أعاني كل يوم، وأتناول مضادات الاكتئاب".

وفي مقابلة أخرى مع "الجارديان"، أوضح هندري الذي لديه 5 أطفال، أنه حاول الانتحار 5 أو 6 مرات، وقال: "أواجه صعوبات في بعض الأحيان حتى في النهوض من الفراش، ومواجهة العالم، وأشعر أنني خذلت الجميع".

وكان قد تم إعلان إفلاس هندري عام 2012، قبل اعتزاله مباشرة، بعدما استثمار فاشل في محفظة عقارية بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني، ولكنها بدأت في الانهيار بداية من عام 2010، بسبب تذبذب سوق العقارات، مما أدى لتراكم ديونه وإيداع عريضة الإفلاس بديون بقيمة 193808.73 جنيه استرليني في عام 2012، وتم استعادة ملكيات منازل وسلع فاخرة لتغطية الديون.

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