دوري أبطال أوروبا يعود 8 أغسطس بخروج المغلوب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المقرر أن يعود دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اعتباراً من 8 أغسطس المقبل، لإنهاء المسابقة المعلقة حالياً، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتدرس مجموعة عمل مكونة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورابطة الأندية الأوروبية، ودوريات الاتحاد الأوروبي المحلية، إقامة البطولة بداية من دور الثمانية بخروج المغلوب، بعدما خاضت فرق دور الـ 16 مباريات الذهاب، وتتبقى مباريات الإياب.

ويتضمن مقترح التعديل أيضاً، إقامة مباراتي الدور نصف النهائي في مدينة إسطنبول التركية، والمختارة في وقت سابق لاستضافة المباراة النهائية، وهذا التعديل يتمتع بدعم واسع من غالبية الأطراف، ولكنه يحتاج إلى الموافقة النهائية في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 17 يونيو المقبل.

يذكر أن مباريات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، شهدت خسارة يوفنتوس من ليون بهدف دون مقابل، وفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 2-1، وخسارة بايرن ميونيخ من تشيلسي بثلاثية نظيفة، وتعادل وبرشلونة مع نابولي 1-1.

ووفقا لمخطط المقترح، أشار موقع "إيه آس"، إلى أن بدء الدوري الأوروبي في 6 أغسطس المقبل، وبعدها بيومين بدء دوري أبطال أوروبا، مما يعني تأخير بدء موسم 2020-2021، مع منح اللاعبين إجازة في سبتمبر 2020، وهذا يعني أيضاً، تأجيل المباريات الدولية المقررة لهذا الشهر إلى موعد غير محدد.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 27 مايو الجاري، ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع حتى 17 يونيو المقبل، من أجل تجهيز مسودة التقويم بشكل كامل، مع وجود مشكلات في بطولة كأس أمم أوروبا التي انتقلت إلى 2021 بدلاً من 2020، ورغبة 3 من 12 مدينة مضيفة، في الانسحاب من استضافة مبارياتها، بسبب المشاكل التي تسبب فيها فيروس كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز