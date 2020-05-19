لاعبو رايو فاليكانو يرفضون العودة للتدريبات

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض لاعبو فريق رايو فاليكانو الإسباني، العودة للتدريبات لليوم الثاني، على التوالي بسبب اعتراضهم على تقليص رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

ويكمن سبب عدم رضا اللاعبين في عدم فهمهم لأسباب استمرار تقليص رواتبهم، رغم قرار العودة للتدرب تحت معايير صارمة تطبيقا لبروتوكول رابطة الدوري.

من جانبه، برر النادي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، موقفه في بيان أكد فيه أن ساعات التدريب التي حددها المدرب، لا تتخطى تلك المتفق عليها لدى اتخاذ قرار تقليص الرواتب، لذا ينبغي تطبيقها.

وعلى جميع الأحوال تبدو العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني من جانب وإدارة النادي من جانب آخر متوترة بشكل متزايد مع أقل من شهر على استئناف المسابقة، حيث أنه في الوقت الذي تتدرب فيه باقي الأندية على أرض الملعب لايزال لاعبو رايو فايكانو يتدربون في منازلهم طبقا لما يحدده المدرب باكو خيميز، والذي يقف في صف اللاعبين.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم والسلطات الصحية، قد سمحت بالعودة إلى التدريبات في ملاعب الأندية بحيث تكون فردية في البداية، ثم بعد ذلك يمكن أن تكون جماعية لكن بتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

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