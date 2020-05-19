الريال والإنتر والبايرن ينظمون بطولة لمكافحة كورونا

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

قررت أندية ريال مدريد الاسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، تنظيم كأس التضامن الأوروبية في مكافحة فيروس كورونا في العام المقبل، وهي البطولة التي يرغب أن يبعث عمالقة الكرة الثلاثة من خلالها، رسالة تضامن، واستخدام عائداتها في دعم البنية التحتية الطبية لمكافحة الفيروس.

وتأتي البطولة التي وافقت عليها الأندية الثلاثة حسب موقع "إيه آس"، في إطار التضامن في معركة كورونا، وتسليط الضوء على أهمية التماسك والاصطفاف في أوروبا أمام تلك الأزمة الصحية الكارثية.

وسيتم الاتفاق على موعدها عندما يسمح بحضور الجماهير مجدداً في الملاعب، على أن تلعب المباريات في المدن التي توجد بها الأندية، وهي ميلان ومدريد وميونيخ.

وكانت كل الدوريات الأوروبية والعالمية، قد جمدت أنشطتها في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا، قبل أن يعود بعضها ويستأنف نشاطه مؤخرا مثل الدوري الألماني الممتاز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز