رونالدو في تدريبات يوفنتوس بعد 60 يوماً من الغياب

المصدر: أ ف ب

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقاد رونالدو (35 عاما) بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن إلى مقر النادي.

وسيخضع البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية.

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتباراً من 4 مايو، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو الى تورينو بعد شهرين امضاهما في البرتغال.

وخضع رونالدو لحجر صحي في ايطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو. وخاض رونالدو اخر مباراة له في صفوف يوفنتوس عندما تغلب على انتر ميلان 2-صفر في 8 مارس قبل ان يتوقف الدوري في اليوم التالي بسبب وباء "كوفيد-19" الذي اودى بحياة اكثر من 32 الف شخص في ايطاليا.

وكان يوفنتوس الفائز باللقب في المواسم الثمانية الماضية، يتقدم على لاتسيو بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري المحلي.

وبات رونالدو اول لاعب اجنبي من بين اللاعبين الذين غادروا ايطاليا خلال فترة الحجر الصحي الذين يعودون الى مقر كونتيناسا التدريبي الخاص بعملاق تورينو.

وكانت رابطة الدوري تأمل في معاودة الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من أمس الأثنين، لكن اللجنة العلمية والفنية لم توافق حتى الان على البروتوكول الصحي، على ان تعلن قرارها رسمياً في غضون الأسبوع الحالي.

كما أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا مساء الاثنين أكد فيه بان جميع مسابقاته ستبقى معلقة حتى الرابع عشر من يونيو.

وأشار رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الى أن حكومته تحتاج إلى "المزيد من الضمانات" قبل ان تمنح الضوء الأخضر لإستئناف نشاط الدوري المحلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز