نجم برشلونة يفلت من عقوبة تبديل سيارته

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، أن نجم برشلونة، البرازيلي آرثر ميلو، لن يعاقب بعد كسره لإحدى قواعد بروتوكول الأمان الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وكان اللاعب البالغ 23 عاما قد حضر جلستين تدريبيتين لبرشلونة بسيارتين مختلفتين، وهو ما يخالف قواعد البروتوكول الذي وضعته رابطة الليغا، ويفرض على اللاعبين الحضور بنفس السيارة خلال هذه المرحلة من عملية إعادة النشاط في الأندية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن لاعب الوسط استأذن من إدارة الفريق الكتالوني ورابطة الدوري الإسباني لحضور التدريب بسيارة مختلفة في الجلسة الثانية، بسبب عطل تعرضت له السيارة التي آتى بها إلى الجلسة الأولى، وبالتالي لن يعاقب اللاعب من قبل النادي أو اللجنة المسؤولة.

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