كورونا تعصف بالبريميرليغ.. غياب الجماهير لمدة عام عن الملاعب

المصدر: وكالات

أكد مارك جيليت المستشار الصحي لرابطة الدوري الإنجليزي، أن غياب الجماهير عن مباريات مسابقة البريميرليغ، قد تمتد لفترة تصل إلى عام، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مارك جيليت في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "من الواضح أن الوضع الصحي الحالي في بريطانيا لن يتغير خلال فترة تتراوح من 6 أشهر إلى عام".

وأضاف: "لن يسمح بتواجد الجماهير في المدرجات، إلا بعد استقرار الأوضاع الصحية في بريطانيا، بشكل كامل".

وتواجه أندية البريميرليغ، خسائر فادحة، حال إقامة الموسم المقبل بدون تواجد الجماهير، لأنها ستخسر إيرادات المباريات، والتي تمثل نسبة كبيرة من دخلها. يذكر أن الحكومة البريطانية، أبدت موافقتها مؤخرا، على استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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