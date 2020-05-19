تأجيل التدريبات الجماعية الإيطالية

المصدر: (روما - د ب أ)

تقرر تأجيل موعد استئناف الأندية الإيطالية لكرة القدم تدريباتها الجماعية، بعدما فشلت اللجنة العلمية التابعة للحكومة، في إقرار المبادئ التوجيهية للرياضات الجماعية في الوقت المناسب.

وكانت أندية دوري الدرجة الأولى، تقدمت بتعديلات على بروتوكول فيروس «كورونا» المثير للجدل، واتفقت الأندية على التقدم بطلب عودة اللاعبين والجهاز لمنازلهم عقب التدريبات، بدلاً من البقاء في المعسكر لمدة أسبوعين مقبلين، ما يقلل المخاطر على أطباء الفرق، الذين قد يتحملون المسؤولية لأي حالات عدوى في معسكر مغلق. وفي حال وجود نتائج إيجابية، بعد الفحوصات الدورية، يوضع الشخص المصاب في العزل.

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