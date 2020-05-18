ريدناب يفكر في شراء نادي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد المدرب الإنجليزي هاري ريدناب، حرصه على العودة إلى كرة القدم في المستقبل القريب، ولكن كمالك لنادي، وليس مديراً فنياً أو إدارياً، وأنه يبحث عن نادي يلعب في دوريات أدنى للقيام بشراءه.

ويعد ريدناب (73 سنة)، أحد أكثر الشخصيات التي يمكن التعرف عليها على خط التماس في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن آخر منصب إداري انتهى في سبتمبر 2017 في برمنغهام.

ويرغب الآن في العودة إلى إثارة كرة القدم، وقال لموقع "سكاي": "ليس لدي المال لشراء نادي كبير لكرة القدم، وهذا أمر مؤكد، لكنني لا أمانع في الدخول على مستوى منخفض، والمستوى الأعلى بالنسبة لي هو القسم الأول، وربما يكون في القسم الثاني".

وأضاف: "أنا أحب كرة القدم، وسأستمتع بتملك نادي وسأستعين بمدير فني شاب، وأعطيه فرصته، وسأساعده إذا استطعت، وكان لدي الكثير من العروض على الهاتف بالفعل، لكنني سوف أنتظر، وإذا كان هناك شيء يثير اهتمامي الحقيقي، فهذا شيء سأفكر فيه بالتأكيد".

واعترف ريدناب، بأن زوجته ساندرا بعيدة عن التحمس للفكرة، وقال: "ساندرا غاضبة من الفكرة، ولكني متحمس للتنفيذ، رغم أن النادي سيكون أقل من الدوري الممتاز، إلا أنه سيعطيني الإثارة الحقيقية لكرة القدم".

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