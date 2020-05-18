جلاسكو تؤكد عدم التخلي عن استضافة اليورو

المصدر: دب ا

أعلن المنظمون المحليون، اليوم الإثنين، أن مدينة جلاسكو ستظل مستضيفة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم .

وكانت تقارير إعلامية، قد ألمحت إلى إن المدينة الاسكتلندية، ربما لن تستضيف البطولة، بعدما قال ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن 3 أماكن ربما تضطر للانسحاب من استضافة البطولة.

وذكر بيان "بعد تكهنات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يود الهيكل التنظيمي المحلي لمدينة جلاسكو أن يوضح أنه أعاد تأكيد موقفه كمدينة مضيفة لبطولة أمم أوروبا المقرر إقامتها العام المقبل".

وأرجأ الاتحاد الأوروبي، بطولة اليورو لمدة عام لتقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان من المفترض في الأساس إقامتها في 12 مدينة عبر القارة للاحتفال بعيدها الستين.

وبجانب جلاسكو، تستضيف مدن ميونخ، باكو، سان بطرسبرج، بودابست، بوخاريست، أمستردام، بيلباو، دبلن، كوبنهاجن وروما، مباريات المجموعات والأدوار الإقصائية الأولى، بينما ستقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي في لندن.

وستتخذ اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم 27 مايو الجاري، القرار النهائي بشأن المدن التي ستبقى مستخدمة.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه سيؤجل الاجتماع المقرر له 27 مايو لـ3 أسابيع "بسبب وجود بعض النقاط المعلقة بشأن عدد قليل من الاماكن المقترحة".

وأكدت مدينة ميونخ مشاركتها بينما تحوم الشكوك حول مدينة بلباو.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، إن اليويفا يأمل في إبقاء نفس المدن المستضيفة للبطولة مثلما هو مخطط في 2021، لكن البطولة أيضًا يمكن أن تقام في عدد أماكن أقل قد يصل إلى 8 مدن.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة في جلاسكو "نتطلع أن نرى ملعب هامبدن بارك وجلاسكو واسكتلندا بأكملها، يلعبون دورًا مهمًا كبلد مضيف للنسخة التذكارية من بطولة اليورو".

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