8 إصابات في جولة العودة وتوقعات بالزيادة في الدوري الألماني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

على الرغم من زيادة عدد التبديلات المسموح بها لكل فريق من 3 إلى 5 لاعبين في المباراة، إلا أن جولة العودة للدوري الألماني يومي السبت والأحد الماضيين، شهدت تعرض 8 لاعبين للإصابة، وهناك توقعات بزيادة عدد الإصابات في الجولات التالية.

ففي جولة العودة، أصيب جيوفاني رينا أثناء الإحماء للمشاركة في المباراة، وكذلك زميله ثورغان هازارد لاعبي بروسيا دورتموند، وسيباستيان رودي وايلاص بيبو من هوفنهايم، وجان كلير من شالكه، وبير سكيلبيرد من هيرتا برلين، وكلاوس غجاسولا من بادربورن، وماركوس ثورام من بوروسيا مونشنغلادباخ.

والإصابات الثمانية توافقت مع التوقعات بعد توقف عن مباريات كرة القدم لمدة 66 يوماً، وهو ما أدى إلى العديد من الانتكاسات الجسدية، ولم تؤثر على حجم الإصابات، استفادة أندية شالكه، هيرتالرلين، بادربورن، أينتراخت فرانكفورت، بوروسيا مونشنغلادباخ، إف سي كولن، ماينز ويونيون برلين، بالتبديلات الخمسة كاملة.

فيما اكتفت أندية بوروسيا دورتموند، دوسلدورف، فريبورغو، هوفنهايم وأوغسبورغ، بأربعة تبديلات خلال المباراة، وأندية آر بي لايبزيغ، فولفسبورج وبايرن ميونيخ، بثلاثة تبديلات فقط.

ويعتقد مدرب اللياقة البدنية السابق في ريال مدريد، خوسيه لويس سان مارتن، أن الإصابات نجمت عن قلة النشاط خلال فترة الحجر المنزلي، وقال لراديو "ماركا": "المشكلة أننا بدأنا في مرحلة صعبة وفي الصيف، وعادة ما يعود اللاعب من الراحة لمدة شهر، ولكن يتمكن من اتباع خطة تدريب عن طريق السباحة والجري وما إلى ذلك، حتى استعادة اللياقة البدنية، ولكنه الآن يعود بعد شهرين من النشاط البدني المحصور، وعدم ممارس للرياضة، وهذا الخمول ونقص الكثافة يقتلك، لأنك تستبدل العضلات بالدهون، ولدى اللاعبين مستويات منخفضة جداً من القوة والقدرة الهوائية في الوقت الحالي وهذا يتسبب في معاناتهم".

وتوقع أن المشاكل ستزداد سوءً، وحذر من أن العديد من اللاعبين الآخرين سيعانون من مشاكل جسدية، وتابع: "عضلات لاعبي كرة القدم، بحاجة إلى الأكسجين كل 15 إلى 20 ثانية، لمساعدتهم على الاستمرار، وبدونها، تنهار العضلات، ولذا سيحتاجون الى فترة طويلة للتعافي".

وأضاف: "ستزداد عدد الإصابات بشكل كبير، بل أكثر من ذلك مع لعب مباراتين أو ثلاثة في الأسبوع، وسوف يتعافى اللاعبون الشباب الذين لديهم قياسات أنثروبومترية جيدة في وقت أقرب، ولكن أولئك الذين لديهم ألياف سريعة، مثل ثورغان هازارد، فسيستغرقون وقتاً أطول، لأن الإصابات تعتمد على عدة عوامل، ولكن هناك شيء واحد واضح، وهو أنه لا يمكنك التنافس دون أن تكون في أفضل حالاتك البدنية".

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