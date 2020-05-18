رونالدو يكمل الحجر الصحي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوماً، وبات في إمكانه المشاركة في التدريب مع يوفنتوس اعتباراً من غداً الثلاثاء، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإيطالي بعد توقف لقرابة الشهرين.

وكان رونالدو، قد خضع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 15 يوماً، بعد وصوله إلى تورين بإيطاليا يوم 4 مايو الجاري، بعدما قضى النجم البرتغالي غالبية فترة العزل المنزلي الأولى في مسقط رأسه بماديرا.

ووفقاً للوائح الإيطالية، يجب على العائدين إلى البلاد من الخارج، قضاء أسبوعين آخرين في الحجر الصحي، قبل أن يتمكنوا من مغادرة منازلهم، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا".

وكان من المتوقع أن يكون اليوم، هو الأول الذي يسمح فيه للفرق الإيطالية بالعودة للتدريب الجماعية، ولكن الحكومة لم تصدق بعد على اقتراح البروتوكول من أندية الدرجة الأولى.

وتنتظر الأندية الآن الضوء الأخضر لاستئناف العمل الجماعي، وتستمر حتى ذلك الحين في التدريب بشكل فردي كما فعلت في الأسبوعين الماضيين.

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