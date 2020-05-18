احتفالية لاعبي هيرتا برلين تمر بسلام

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مرت احتفالية لاعبي هيرتا برلين خلال مباراتهم أمام هوفنهايم أول من أمس السبت، والتي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف دون مقابل، بسلام ولم توقع أي عقوبة على النادي أو اللاعبين، كما لم تكشف عن أي فحوصات إيجابية في الدوري الألماني، وأكتفت رابطة الدوري فقط، بتذكير لاعبي المسابقة، بإرشادات العودة للعب قبل مباريات نهاية الجولة المقبلة.

ورغم أن الرابطة الألمانية لكرة القدم، أكدت أن هيرتا برلين لن يعاقب على احتفالات لاعبيه، إلا أن روبرت كلاين الرئيس التنفيذي للبوندسليغا، قال: "هناك إرشادات واضحة، ونحن بحاجة إلى احترام الجميع لها".

وأوضح: "المبدأ التوجيهي هو الاحتفال في إطار قواعد التباعد الاجتماعي، ويمكن للمرء أن يتصور في ذروة هدف يتم تسجيله، وربما يقترب اللاعبون في بعض الأحيان، والأندية تعمل بنشاط مع اللاعبين، ويتحدثون معهم كل يوم لتذكيرهم بما يجب القيام به لضمان حصولنا على الحق في مباراة ثانية وثالثة وإنهاء الموسم".

وأعتبر كلاين أن الجولة الافتتاحية لعودة نشاط كرة القدم في ألمانيا كانت ناجحة رغم المخاوف، ولم يتم إبلاغه بوجود أي تجمعات من المشجعين حول الملاعب أو في مراكز المدينة لمشاهدة المباريات.

وقال: "الكل شعر بالارتياح بعد جولة العودة، ووضح أن المشجعين يفهمون الأوقات الصعبة وغير العادية التي نعيش فيها حالياً، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطلبات صعبة عليهم، ولكن كل شيء سار بسلاسة".

وكشف كلاين، عن عدم وجود أي فحوصات إيجابية لفيروس كورونا، وأكد على استمرار الاجتماع الأسبوعي مع الأندية كالمعتاد، وأنه لا يعرف أي مشكلة قد تهدد الجولة القادمة من المباريات وألعاب منتصف الأسبوع حتى الآن، والتي تشهد قمة بوروسيا دورتموند مع بايرن ميونيخ يوم 26 مايو المقبل.

ونظراً لعدم استئناف أي من الدوريات الأوروبية الرئيسية الأخرى حتى الشهر المقبل، يدرك كلاين أن عيون العالم تقع على ألمانيا، حسب ما أشار موقع "بي بي سي سبورت"، إذ تشير الأرقام المبكرة إلى وجود اهتمام عالمي غير مسبوق في الدوري الألماني.

وكشفت "سكاي"، عن مشاهدة 6 ملايين مشاهد لبرنامج عن أهداف جولة العودة للدوري الألماني أول من أمس، والذي تم عرضه مجاناً، كما حقق الدوري الألماني رواجا لا يصدق في جنوب إفريقيا وكولومبيا وغانا، والتي لم تكن حريصة على متابعة مبارياته من قبل.

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