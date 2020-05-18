عمرو وردة: ضربوني لهذا السبب

أكد المصري عمرو وردة المحترف بنادي باوك اليوناني، أن الاعتداء الذي تعرض له في مدينة "لاريسا" الجمعة الماضي، من قبل بعض جماهير فريقه المعار إليه، وذلك بعد أيام من طرده من طرف نادي لاريسا لأسباب تأديبية نتيجة عدم التزامه بحضور التدريبات الجماعية.

وقال وردة: كنت أركض مع أحد أصدقائي وهاجمني 10 أشخاص، وتعرضت للضرب لكن إصاباتي ليست خطيرة، أنا بخير، أثناء هجوم هؤلاء الأشخاص كانوا يوجهون السباب لباوك، أعتقد أن كل هذا حدث لأنني لاعب معار من بأول إلى فريقهم وبالتأكيد سأرحل عن لاريسا مهما كلفني الأمر.

وأضاف: "لا أفهم حقا لماذا يجب أن يحدث هذا، كنت أفضل لاعب في لاريسا، ومندهش مما فعلوه.

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