البوندسليجا" يتواصل بلا جمهور ودون مصافحات "

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

تَواصل اليوم الأحد تخفيف تدابير العزل المفروضة في دول عدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مع استئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم " البوندسليجا" وإعادة فتح شواطئ ومتنزهات رغم ارتفاع حصيلة وفيات الوباء عالميا إلى أكثر من 313 ألفا.

وبعد معاودة "البوندسليجا" نشاطه السبت، فاز بايرن ميونيخ على يونيون برلين، وعلى غرار اليوم السابق، جرت المباريات في ملاعب فارغة بلا مصافحات وبدون أن يرافق الأطفال اللاعبينوبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على ظهوره في الصين، يواصل الوباء الذي شلّ الاقتصاد العالمي حصد الوفيات.
 

كلمات دالة:
  • البوندسليجا،
  • فيروس كورونا ،
  • مباريات
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