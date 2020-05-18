رامي عباس: صلاح لم يتناقش مع رمزي حول مستقبله

المصدر: البيان الإلكتروني

علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما قاله هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، بشأن تلقي موكله عرضا من ريال مدريد، في وقت سابق.

وقال عباس عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح لم يتناقش مع أي من مدربيه السابقين بشأن مستقبله". وتفادى وكيل صلاح، تأكيد وجود مثل هذا العرض في السابق أو نفيه، حيث لم يتناول الأمر.

وكان رمزي، نجم فيردر بريمن السابق، قد ذكر أن صلاح أخبره بتلقيه عرضا من الريال، وتناقش معه بشأن مستقبله، مبرزا عمق العلاقة بينهما.

وأوضح: "المنتخب المصري كان في سويسرا، للعب مباراة ودية خلال ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر، وتواجدت هناك حينها وتحدثت مع صلاححول مستقبله. وربطت تقارير صحفية سابقة بين صلاح والنادي الملكي، خاصةً بعد تألق الدولي المصري في صفوف الريدز، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

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