مان سيتي يتفاعل مع "البرنس".. مش أخلاقنا دي يا دياب

المصدر: تويتر مانشستر سيتي

علق الحساب الرسمي باللغة العربية لمانشستر سيتي الإنجليزي على المسلسل المصري الدرامي "البرنس" الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم محمد رمضان، بعد ظهور قميص الفريق في أحد مشاهد المسلسل.

وظهر قميص النادي الإنجليزي، حامل لقب "البريميرليغ" العام الماضي، رفقة الفنان محمد دياب، والذي ظهر في دور شرير حيث استعان به أشقاء محمد رمضان في المسلسل من أجل الانتقام منه.

وعلق الحساب الرسمي لمانشستر سيتي في "تويتر" على صورة الفنان أثناء تأديته لمشهد محاولة قتل بطل المسلسل رمضان مرتديا قميص الفريق: "مش أخلاقنا دي يا دياب".

ورد الممثل المصري دياب على التغريدة ضاحكا "بس أخلاق كتكت". ولاقت تغريدة الموقع الرسمي للسيتي تفاعلاَ كبيراَ من متابعي النادي الذين عبروا عن إعجابهم بالمسلسل وبأداء الممثل الذي يؤدي دور "رضوان البرنس

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