محمد صلاح يثير جدلاً بدراجته

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اثار محمد صلاح نجم فريق ليفربول، ومنتخب مصر ، الجدل حول خرقه الحجر الصحي المفروض على لاعبي الدوري الإنجليزي، حيث نشر صورة على حسابه في تويتر وهو يقود دراجته في أحد الشوارع الخالية من الناس ويبدو أنه قريب من مقر إقامته في لندن.

ويبدو أن محمد صلاح قرر تغيير نمط التدريبات المنزلية وتجربة رياضة الدراجات الهوائية المعروفة بكونها رياضة متكاملة تساعد على التجهيز البدني واستعادة اللياقة بشكل جيد.

ومن المنتظر أن يعقد أجتماعا طارئا اليوم للاندية الإنجليزية للتصويت على عودة التدريبات الجماعية في خضم جائحة فيروس كورونا

وفي حال وافق 14 من 20 ناديًا على الأقل على إجراءات السلامة، فمن المرجح أن يستأنف اللاعبون التدريبات غدا وسط شروط صحية صارمة وسيسمح بوجود خمسة لاعبين فقط في كل ملعب وستمنع الاحتكاكات بين اللاعبين أثناء المران

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