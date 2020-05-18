ماركا: نزال هوليفيلد وتايسون في السعودية 11 يوليو

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

قالت صحيفة ماركا الاسبانية إن النزال الذي حلم به عشاق رياضة "الفن النبيل" في 2020 والذي سيجمع أسطورتي الملاكمة وبطلي العالم  في الوزن الثقيل  سابقا ايفاندر هوليفيلد ومايك تايسون، تشكّل ومن المتوقع إقامته في الدرعية بالمملكة العربية السعودية 11 يوليو المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصميم إعلان للترويج للحدث العالمي.

واكد هوليفيلد (57 عاما) وتايسون (53 عاما)  قبل أسابيع قليلة عودتها إلى الحلبة وارتداء القفازات مرة أخرى من أجل الأعمال الخيرية، سيكون اللقاء بين الأسطورتين عبارة عن إعادة للنزال الشهير الذي جمعهما في 1997، عندما قضم تايسون أذن هوليفيلد وتوقفت المباراة في نهاية الجولة الثالثة وتم استبعاد تايسون وسحب رخصة الملاحمة في ولاية نيفادا قبل أن يستعيدها لاحقا ويتمكن من العودة إلى الحلبة مرة أخرى.

كلمات دالة:
  • ملاكمة،
  • مايك تايسون ،
  • السعودي
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