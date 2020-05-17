ستيرلينغ: عودة الدوري الإنجليزي في 12 يونيو غير مناسب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي، أن اللاعبين يحتاجون من 4 إلى 5 أسابيع، للتحضير للعودة إلى المباريات، بعد التوقف الطويل لقرابة الشهرين، وخاصة عندما تلعب لتحقيق الفوز في جميع مبارياتك.

وأوضح أن موعد إعادة تشغيل الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب أن يكون بعد 12 يونيو المقبل، في مكالمة زووم مع نجمة كأس العالم الأمريكية ميجان رابينو، وهذا يعني أن موعد إعادة التشغيل المقترح، لم يعد ممكناً.

وناشد رحيم سترلينغ، بأن يمنح لاعبو الدوري الإنجليزي المزيد من الوقت للاستعداد لاستئناف الدوري، خاصة وأنه لا توجد مباريات ودية للأندية قبل بدء استئناف مباريات الدوري للموسم الحالي.

وجاء تصريح سترلينغ، تأكيداً لتصريحات سابقة من ويليان مهاجم تشيلسي، بأن غالبية لاعبي الدوري الإنجليزي غير مرتاحين للعودة الآن، مع تخطيط بعض الأندية لدورات تدريبية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كما كشف الجناح الإنجليزي الدولي عن إلغاء الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين لمناقشة مشروع إعادة التشغيل، مما يجعل الموقف أكثر غموضاً، وأضاف: "ما زلنا ننتظر من الحكومة أن تمضي قدماً، وأعرف أن الأندية تبذل قصارى جهدها لمحاولة إيجاد حل للمشكلة".

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