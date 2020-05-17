مباريات الدوري الاسباني بدون توقف طوال الاسبوع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، خلافاتهما جانباً، وتوصلا إلى اتفاق حول كيفية إتمام الموسم المحلي، لتعود المنافسة في يونيو المقبل، مع مباريات يومية على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الاثنين، مع لا يسمح لأي فريق باللعب أكثر من مباراة خلال 72 ساعة.

ولم يتم وضع اللمسات الأخيرة على كيفية سير المباريات وأوقات الانطلاق لكل يوم من المباريات، ولكن في أشهر الصيف الحارة، ستبدأ الألعاب التي يتم لعبها في أجزاء أكثر برودة من البلد مثل الشمال، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اسبانيا، بينما يتم لعب تلك المباريات في المناطق الأكثر حرارة في الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتم الإعلان عن جدول المباريات المتبقية من الدوري الاسباني الحالي، بمجرد التصديق عليها من قبل اتحاد الكرة، في ظل وجود استثناء بإقامة مباريات ليلة الاثنين، على غير العادة، على أن يكون هذا الأمر للموسم الحالي فقط.

وأشار موقع "إيه آس" إلى أن تنظيم مباريات كرة القدم كل يوم من أيام الأسبوع، يعني أن الفريق الذي يلعب ليلة الاثنين، يجب أن يلعب مرة أخرى يوم الخميس، ما يسمح بإنهاء الدوري بحلول 29 يوليو المقبل، على أمل استئناف المسابقات الأوروبية القارية أوائل أغسطس القادم، وصولاً إلى إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 من الشهر نفسه.

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