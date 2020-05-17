تشافي ينصح برشلونة بعدم ضم ماني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في الوقت الذي يتمنى فيه الملايين من جماهير برشلونة، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صدم أسطورة الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، تلك الجماهير، عندما كشف عن رأيه في تلك الصفقة.

وكان ماني في حالة رائعة هذا الموسم لمساعدة يورجن كلوب، على الفوز بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وتحقيق 25 نقطة واضحة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم الماضي لعب دوراً كبيراً في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير خلال الأشهر الأخيرة، إلى أن ماني من بين العديد من اللاعبين الذين يقيمهم برشلونة، بينما يستعدون لإصلاح خطهم الأمامي في ظل اقتراب لويس سواريز من المغادرة.

ولكن تشافي، قائد برشلونة السابق، يعتقد أن ماني لن يكون الأنسب للعب في كامب نو، وقارنه مع سواريز عندما كان لاعباً في ليفربول، حسب ما أشار موقع "إيه آس" العربي.

وقال تشافي: "ماني وأوباميانج يمكن أن يقتلكما في مكان مفتوح، ولكن برشلونة يحتاج لاعبين يعرفون كيف يتحركون في مساحات صغيرة، وأفكر في لاعب يتأقلم مع برشلونة وليس من السهل العثور عليه، وإيتو كان مثالياً مثل لويس سواريز الآن".

وانضم نجم منتخب السنغال إلى ليفربول في 2016 من نادي ساوثهامبتون، وشارك ماني في 161 مباراة مع ليفربول منذ 2016، وسجل 77 هدفاً، وقدم 34 تمريرة حاسمة.

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