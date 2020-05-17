4 ساعات تكفي لتنفيذ فكرة كولن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ابتكر مشجعو فريق كولن "تيفو" خاص بألوان زاهية داخل استاد راين إينرجي، وباستخدام القمصان والأوشحة التي قدموها لعودة فريقهم إلى خوض مبارياته بالدوري الألماني بداية من لقاء ماينز اليوم في الجولة 26.

وتم استخدام قمصان المشجعين ولوحات تشجيعية ودمى أطفال في مدرجات الملعب من قبل إدارة نادي كولن، بعد الحصول عليها من مشجعين للفريق، احتفالاً بالعودة إلى منافسات كرة القدم، بعد توقف دام شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأرادت إدارة النادي من خلال هذه الفكرة التي تم تنفيذها قبل 4 ساعات من المباراة، السماح بالحضور الجماهيري بشكل رمزي يظهرون من خلاله دعمهم للفريق عبر وسيلة أخرى نظراً لعدم قدرتهم على الحضور إلى المباراة، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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