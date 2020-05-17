روني: من السخيف تذكر رونالدو ونسيان بارك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر المهاجم الإنجليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، وديربي كاونتي الحالي، أنه من السخف أن الكل يتذكر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان مع مانشستر، ولكن لا أحد يتذكر الكوري الجنوبي بارك جي سونغ.

وأوضح في عموده الأسبوعي لصحفية " التايمز": "بارك كان مهماً في تحقيق الانتصارات لمانشستر يونايتد، مثلما كان رونالدو، وإذا تحدثنا عن رونالدو، فالكل سيجمع أنه كان لاعب كرة قدم رائع بالنسبة لمانشستر يوناتيد".

وأضاف: "لكن لا أحد يتذكر بارك، وهو أمر سخيف، وكل من لعب معه يعرف مدى أهميته، لما يمتلكه من قدرات في كافة جوانب اللعبة الدفاعية والهجومية".

وأكمل: "لا تأتي النجاحات فقط من جمالية كرة القدم، والأداء الهجومي فقط، ولكن أيضاً من العقلية، ولا يتطلب الأمر سوى لاعب واحد غير منضبط لهدم الخطة المطلوب تنفيذها داخل الملعب بالكامل".

وبارك بدأ مسيرة بارك المهنية في اليابان مع كيوتو بيربل سانجا، وهناك لاحظه أيندهوفن الهولندي، والذي أحضره إلى أوروبا في عام 2002، وبعد 3 سنوات، انتقل إلى مانشستر يونايتد، ولعب لمدة 7 مواسم، ثم عاد إلى الدوري الهولندي في الموسم الأخير من حياته المهنية، واعتزل في عمر 33 سنة.

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