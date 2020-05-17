كيليني: عرقلة راموس لصلاح ضربة معلم

المصدر: وكالات

اعتبر نجم وقائد يوفنتوس، جورجيو كيليني، أن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، هو أفضل مدافع في العالم، وأن عرقلته للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في نهائي أبطال أوروبا، كانت ضربة معلم.

ودافع الدولي الإيطالي عن الانتقادات التي توجه إلى أسلوب راموس القاسي في اللعب، قائلا "هو أفضل مدافع في العالم". وتابع: "يقولون إنه مندفع، غير تكتيكي، وتتسبب أخطاؤه بثمانية إلى عشرة أهداف في كل موسم".

وأضاف: "على العكس، يتمتع بميزتين لا تتوفران لدى أحد غيره تقريبا: يعرف كيف يكون حاسما في المباريات الكبرى، مع تدخلات تتخطى أي منطق، وحتى تتسبب بإصابات للمنافسين".

وتطرق كييليني إلى عرقلة راموس لصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018، في منتصف الملعب تقريبا، حين أمسك باللاعب المصري وأسقطه أرضا، قبل أن يسقط عليه بدوره ويتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح باكيا ومتألما.

واعتبر كييليني إن "تدخل راموس على صلاح كان ضربة معلم. لقد قال مرارا إنه لم يتعمد ذلك الإصابة، لكنه يعرف أنه في تسع مرات من أصل عشر، الإسقاط بهذه الطريقة وعدم إفلات المنافس، يهدد بالتسبب له بكسر".

وأتت هذه التصريحات في مقتطفات من السيرة الذاتية للمدافع الإيطالي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أمس، تضاف إلى مقتطفات سابقة نشرت في الأيام الماضية، وأثارت جدلا مع لاعبين منهم مواطنه ماريو بالوتيلي، وزميله السابق في يوفنتوس البرازيلي فيليبي ميلو.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف في 26 مايو 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية.

وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر، أثرت سلبيا على مشاركته مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

كما أثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها بنتيجة 1-3.

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