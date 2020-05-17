أندية إسبانيا تعود للتدريبات الجماعية غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعود أندية الدرجتين الأولى والثانية بالدوري الإسباني للتدريب في مجموعات صغيرة بدءا من غداً الاثنين بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19،

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني، الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى عشرة لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو بناء على توصية مسؤولي الصحة السبت.

وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من مارس الماضي بسبب الوباء لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.

وسينتقل اللاعبون إلى مرحلة جديدة من التعامل مع الجائحة غداً وسيتم السماح بالتدريبات الجماعية المعتادة في وقت لاحق، وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 يونيو، رغم الوضع الصحي غير مستقر في مدريد وبرشلونة.

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