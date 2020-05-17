البرازيل المنتج الأول للاعبي الكرة ذوي المستوى العالي في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني



ركز المركز الدولي للدراسات الرياضية في تقريره لهذا الشهر على بلد المنشأ لأكثر من 55000 لاعب كرة قدم، ينشطون عبر 132 دوريا و ينحدرون من 93 دولة حول العالم.

ونبه المركز إلى أن تحديد بلد المنشأ لكل لاعب وفقًا للنادي الذي تدرب فيه، وليس فيما يتعلق بجنسيته. وضرب مثال رياض محرز على وجه الخصوص، فعلى الرغم من أن اللاعب دولي جزائري، لكن لاعب مانشستر سيتي يعتبر في هذه الدراسة فرنسيا، كونه تلقى تدريبه في كويمبر وصارسال، ثم في لو هافر ، قبل أن يتوجه إلى ليستر.

نعلم جميعا أنه بوجود 2742 لاعبًا منتشرين في جميع أنحاء العالم، فإن البرازيل هي أكبر منتج للاعبي كرة القدم المحترفين في العالم، متقدمة على الأرجنتين (2330 لاعبا) وفرنسا (1740)، لكنالمركز الدولي للدراسات الرياضية لم يتوقف عند هذا الحد، بل اهتم إلى جانب كمية اللاعبين، بنزعيتهم وجودتهم، وهكذا أنشأت المنظمة "معامل قوة رياضية لجميع الفرق في العالم".

وقال المركز "إنه يأخذ في الاعتبار مستوى المنافسة وأداء الأندية على المستوى الوطني، وكذلك نتائج ممثلي الاتحاد الذين يحضون منافسات الكؤوس الدولية"، لتهيمن البرازيل مرة أخرى على هذا الترتيب كمنتج للاعبين الذين يلعبون في "أندية ذات مستوى عال، تليها فرنسا وإسبانيا.

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