البيروفي فارفان أول المصابين بفيروس كورونا في الدوري الروسي

المصدر: أ ف ب

أصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل الى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والاطباء".

ويلعب فارفان (35 عاما) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض اية مباراة هذا الموسم بسبب اصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا اميركا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة اعلن الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، برغم الاصابات المتزايدة في الايام الاخيرة.

وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة (أكثر من 270 ألف حالة)، خلف الولايات المتحدة.

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