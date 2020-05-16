مدرب النصر السابق يرفض عودة الكالشيو في يونيو

المصدر: دبي-عدنان الغربي

رفض الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر السابق استئناف الكالشيو الشهر المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في انحاء إيطاليا، مقترحاً ان تعود المباريات في شهر يوليو.

ورغم استئناف الدوري الألماني اليوم إلا أن برانديلي يرى أن الدوري الإيطالي ليس في عجلة من أمره لأن الأولوية هي صحة اللاعبين وسلامتهم.

وقال برانديلي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: لماذا لا يمكننا الانتظار حتى يصبح الوضع اكثر وضوحا، لماذا لا نلعب في يوليو بدلا من يونيو؟

وتابع قائلا: كرة القدم تساعدك على نسيان الكثير من الأشياء خلال 90 دقيقة، لكنني لا أعتقد أن الأشخاص المتحمسين للرياضة يريدون بالضرورة مشاهدة المباريات اليوم، أنا أيضا لا أعتقد أنني سأخشى اللعب إذا كنت في فريق الآن، والأكثر أن إيطاليا مازالت تكافح، هناك وفيات كل يوم، نحتاج إلى المزيد من الوقت قبل عودة كرة القدم.

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