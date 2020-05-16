مليون متر مربع لتحضير لاعبي ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم، باستغلال جميع منشآت مدينة ريال مدريد الرياضية، والبالغة مساحتها مليون متر مربع، فيما شوهد العديد من اللاعبين، وهم يركضون في مواقف السيارات، وفي الحدائق المحاذية لمبنى الكاستيا.

وقال البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد: "حافظنا على لياقتنا البدنية ويمكنك رؤية ذلك في الملعب، واستئناف الدوري في ألمانيا، خطوة مهمة حقاً ليس فقط لكرة القدم، ولكن للمجتمع أيضاً، لنثبت للناس أن كل شيء ممكن".

وأضاف كاسيميرو: "لا يتعلق الأمر فقط بلعب كرة القدم، بل بالناس خارج منازلهم، وأعتقد أنه إذا امتثلنا للتدابير التي يتعين علينا اتباعها، فسوف نكون أيضاً قادرين على فعل نفس الأمر".

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