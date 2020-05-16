صمت الملاعب الألمانية يفضح إهانة توديبو لهالاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تسبب غياب الجماهير عن ملاعب الدوري الألماني اليوم، في التقاط الميكروفونات لكل الأصوات المحيطة من تعليمات المدربين أو أحاديث اللاعبين داخل الملعب.

والتقط ميكروفون مباراة بروسيا دورتموند وشالكه، إهانة جان كلير توديبو مدافع شالكه، لمهاجم دورتموند، إرلينج براوت هالاند، عندما قال له: "إذهب إلى جدتك" خلال المباراة التي انتهت اليوم، لمصلحة دورتموند برباعية نظيفة.

وكان هالاند يتنازع مع المدافع في مربع الستة ياردات في منطقة جزاء دورتموند، عندما ألتقط الميكرفون حديث توديبو، وهو يوجه الإهانة نحو المهاجم النرويجي.

وأشار موقع "الديلي ميل"، إلى أن توديبو، المعار من برشلونة، نسي أن الميكروفونات كانت قادرة على التقاط ضوضاء على أرض الملعب، لأن الملاعب الألمانية فارغة حالياً بسبب إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

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