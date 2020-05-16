لقطات ترصد الإجراءات الاحترازية لعودة الدوري الألماني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



عادت كرة القدم الألمانية، ولكن ليس كما نعرفها، الملاعب الفارغة، والبدلاء يجلسون بعيداً عن بعضهم، واللاعبون يحتفلون بتسجيل الأهداف بالأذرع، ووسط هذه الأجواء الصعبة، تراقب أوروبا عودة الدوري الألماني، ليصبح النبراس الذي يضئ طريق العودة أمام كبرى الدوريات الأوربية في زمن فيروس كورونا.

نشرت صحيفة "الديلي ميل"، أن تفشي فيروس كورونا، تسبب في توقف الرياضة في جميع أنحاء العالم، ولكن خارج أوروبا، عادت كرة القدم مؤقتاً في كوريا الجنوبية في وقت سابق من مايو الجاري، وحتى تمكنت ألمانيا التي احتفظت بقبضتها الخانقة بشكل معقول على تفشي المرض داخل البلاد، من العودة إلى العمل اليوم، بمباريات الدرجة الثانية، وبعدها بساعتين، أقيمت مباريات الدوري الممتاز.

ولكن كانت هناك مجموعة من الاختلافات الملحوظة في كيفية ظهور المباريات، وأبرزها احتفالات اللاعبين التي تم ضبطها بدقة لمنع أي انتشار محتمل للفيروس، وجلوس البدلاء بفارق مسافة كبيرة بينهم، ووسط مدرجات فارغة، وحظيت قمة اليوم المتميزة في الدوري الألماني الممتاز، بين بروسيا دورتموند وضيفه شالكه في ديربي "الرور"، والتي انتهت لمصلحة دورتموند برباعية نظيفة.

وكانت هناك العديد من اللقطات على هامش مباريات اليوم، ومنها قيام حكم المباراة دينيز أيتكين، بتفقد نقاط المرمى بقناع للوجه قبل انطلاق المباراة بين دورتموند وشالكه، فيما وصل مدير لايبزيغ جوليان ناجيلسمان، إلى ملعب مباراة فريقه ضد فرايبورغ، وهو يرتدي قناع للوجه، وقف على مسافة آمنة، لإجراء مقابلة تليفزيونية قبل المباراة، وتوجه اثنان من أنصار لايبزيغ إلى ساحة ريد بول، على الرغم من القواعد التي تمنع الجماهير من التوجه إلى المباريات اليوم، وتم تصوير حافلة فريق بادربورن، وهي تصل إلى الملعب دون أن يحيط بهم أنصارهم كما جرت العادة.

في حين، سيخوض بايرن ميونيخ مباراته غداً الأحد، بدون مدربه، أورس فيشر، بعد قيامه بكسر الحجر الصحي، بعد وفاة صهره يوم الاثنين الماضي، وسافر لمدة أسبوع ليكون مع عائلته، لم يتمكن من الانضمام إلى فريقه في الأيام التالية ويجب عليه إجراء اختبارين سلبيين للفيروس، قبل منحه إمكانية العودة شخصياً.

ويغيب أيضاً، مدرب أوجسبورج، هيكو هيرليتش، عن مباراة فريقه ضد فولفسبورج، لأنه غادر فندق الفريق للذهاب وشراء معجون الأسنان، وقال: "ارتكبت خطأ عندما غادرت الفندق، ورغم أنني اتبعت جميع إجراءات النظافة عند مغادرة الفندق وخلاف ذلك، ولكن لا يمكنني التراجع، ولم أتمكن من العمل كنموذج يحتذى به لفريقي والجمهور".

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