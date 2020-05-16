دورتموند يسحق شالكه ليقلص الفارق مع بايرن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سحق بروسيا دورتموند منافسه التقليدي شالكه 4-صفر ليقلص الفارق مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع استئناف الموسم اليوم السبت بعد التوقف لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبهذه النتيجة في المباراة التي أقيمت بدون جماهير، أصبح رصيد دورتموند صاحب المركز الثاني 54 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن الذي يحل ضيفا على أونيون برلين غدا الأحد.

وواصل دورتموند، الفائز بسبع من مبارياته الثماني الأخيرة قبل توقف الدوري في منتصف مارس آذار، نتائجه الرائعة وسجل له لاعب الوسط البرتغالي رفائيل جيريرو هدفين كما هز إيرلينج هالاند وتورجان هازارد الشباك.

واحتفل دورتموند بفوزه الأول في الدوري على شالكه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 بينما استمرت مسيرة الفريق الزائر الخالية من الانتصارات في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي مسجلا هدفين فقط خلالها.

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