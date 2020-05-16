المصدر: إعداد - خالد المهيري

اليوم - 12 يوليو 1998

المكان ملعب فرنسا- سان دوني

الحدث - نهائي كأس العالم (فرنسا X البرازيل)

كانت فرنسا على موعد مع التاريخ، في آخر مونديال يقام في القرن العشرين، إذ جمعت المباراة النهائية، منتخب «الديوك» الطامحين إلى تحقيق المجد العالمي للمرة الأولى، والمنتخب البرازيلي حامل لقب النسخة الماضية.

وما ميز هذه النسخة بالتحديد، هو المواجهة الخالصة بين لاعبين سينضمان في ما بعد إلى قائمة أساطير الكرة العالمية، هما الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، اللذين سيلعبان في ما بعد في فريق واحد، وهو ريال مدريد الإسباني.

ولكن قبل المباراة، حامت الشكوك حول قدرة النجم البرازيلي في المشاركة بالنهائي الغالي، بعد أن ترددت أنباء عن إصابته بالصرع، إلا أنه في نهاية المطاف شارك، ولكن لم يظهر بالمستوى المعتاد، وسارت المباراة عكس المتوقع، ومالت الكفة لصالح المنتخب الفرنسي، عندما افتتح زين الدين زيدان أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 27، قبل أن يضاعف النتيجة بنفس الطريقة تقريباً، قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، اختتم إيمانويل بوتي أهداف المباراة، في الوقت بدل الضائع، لتنتهي بنتيجة 3-0، لتحرز فرنسا لقبها الأول في كأس العالم، وتسهر باريس لساعات الصباح الأولى، فرحاً بإنجاز «كتيبة زيدان»، فيما سينتظر البرازيليون 4 سنوات أخرى، وبالتحديد مونديال كوريا الجنوبية واليابان، والتي أقيمت 2002، ليعودوا مرة أخرى إلى ساحات التتويج.

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