25 يونيو الإعلان عن الدولة المضيفة لمونديال السيدات 2023

المصدر: البيان الرياضي

يقوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، باختيار الدولة المضيفة لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 يوم 25 يونيو المقبل، ويتنافس على استضافة البطولة 4 ملفات، من ضمنها اليابان، وملف مشترك يضم أستراليا ونيوزلندا.

ويقوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعقد اجتماع عبر تقنية اتصال الفيديو، وذلك بسبب قيود السفر وجهود الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقرر إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في أديس أبابا خلال يونيو المقبل.

ويعتبر السابق على استضافة كأس العالم للسيدات 2023، الأقوى في تاريخ البطولة مع تنافس أربعة ملفات ترشيح، وجرى استكمال زيارات التفتيش إلى الدول المرشحة خلال يناير وفبراير الماضيين.

وسيتم إعلان تقرير التقييم بحسب زيارات التفتيش بشكل علني من قبل الاتحاد الدولي مطلع يونيو المقبل، وقالت فاطمة سامورا الأمينة العامة في "الفيفا": "الاتحاد الدولي ملتزم بتطبيق عملية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والشمولية، عند التعامل مع ملفات الترشيح".

ولم يسبق لليابان أو أستراليا استضافة كأس العالم للسيدات من قبل، علماً بأن الصين استضافت البطولة مرتين عامي 1991 و2007.

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