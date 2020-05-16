تعرف على أعظم نجوم قارة آسيا في تاريخ الدوري الألماني

المصدر: البيان الرياضي

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز نجوم قارة آسيا في بطولات الدوري الرئيسية بقارة أوروبا، بداية بأعظم نجوم قارة آسيا في الدوري الألماني، بمناسبة عودة الحياة إلى كرة القدم الألمانية، بعد توقف طويل قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البطولة شهدت على امتداد أكثر من 40 عاماً، بروز العديد من النجوم الذي سطروا إنجازات كبيرة.



تشا بوم-كون (كوريا الجنوبية)



انتقل تشا بوم-ون إلى نادي دارمستاد عام 1978، وهو يمتلك بالفعل في رصيده 58 هدفاً دولياً، وحقق مسيرة مميزة في المانيا شهد خلالها الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين مع كل من آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن، وسجل هدفاً حاسماً في الإنجاز الأخير عام 1988 في مرمى إسبانيول بالمباراة النهائية.

وكان أول لاعب كوري جنوبي يحترف في المانيا، وسجل أكثر من 10 أهداف في ستى مواسم من أصل سبعة من عام 1979 ولغاية 1986، ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ البطولة آنذاك، وهو رقم بقي صامداً حتى عام 1998.



مهدي مهدافيكيا (إيران)



انتقل مهدافيكيا إلى نادي بوخوم الألماني، بعد المشاركة مع منتخب إيران في كأس العالم 1998، ولكنه برز كنجم مميز لثماني سنوات بعدما انتقل إلى نادي هامبورغ، ونجح في صنع أكثر من 50 هدف في الدوري الألماني، من بينها 14 تمريرة حاسمة موسم 2002-2003، وشارك مع هامبورغ أكثر من مرة في البطولات الأوروبية.



ياسيوهيكو اوكوديرا (اليابان)



بات اوكوديرا أول لاعب ياباني يحترف في المانيا، وأول لاعب آسيوي يشارك في إحدى بطولات الأندية الأوروبية، وفاز بلقب الدوري الألماني مع نادي كولن عام 1978، وحصل على وصافة الدوري ثلاث مرات مع فيردر بريمن، وعاد إلى اليابان عام 1986، وقاد فوروكاوا الكتريك إلى الفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في العام التالي.



أشكان ديجاغاه (إيران)



بدأ ديجاغاه المولود في طهران ونشأ في برلين، مسيرته في أكاديميات الشباب بألمانيا، قبل أن يصبح نجماً مميزاً وعضواً في منتخب إيران، ويمتاز ديجاغاه بتسجيل الأهداف، إلى جانب صنعها كلاعب خط وسط، وهو واحد من 3 لاعبين آسيويين ساهموا في قيادة فولفسبورغ للفوز بلقب الدوري الألماني عام 2009، ولعب أيضاً في إنجلترا مع فولهام.



ماكوتو هاسيبي (اليابان)



كان هاسيبي أول لاعب ياباني ينضم إلى فولفسبورغ، وثاني لاعب ياباني يفوز بلقب الدوري الألماني عندما حقق هذا الإنجاز عام 2009 مع فولفسبورغ، وبعد ذلك أثبت النجم الياباني مكانته في ملاعب ألمانيا، وقاد آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بلقب كأس المانيا موسم 2018-2019.



كوو جا-تشيول (كوريا الجنوبية)



يمتلك كوو جا-تشيول قدرات كبيرة، جعلت منه أول لاعب كوري جنوبي يجمل شارة الكابتن في فريقه بالدوري الألماني، بعدما انضم إلى فولفسبورغ عام 2011، وانتقل بعدها إلى أوغسبورغ، ولعب مع الفريق 140 مباراة، واستحق مكانه في تشكيلة الجماهير للفريق التاريخي بالنادي التي تم اختيارها عام 2020.



وحيد هاشميان (إيران)



يعتبر هاشميان من ضمن عدة لاعبين إيرانيين تألقوا في المانيا خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، ولعب مع 4 أندية في ألمانيا، من بينها بايرن ميونيخ الذي لعب في صفوفه 9 مباريات موسم 2004-2005 عندما توج بلقب الدوري، وكانت أبرز نجاحاته مع بوخوم، عندما ساهم في صعوده من الدرجة الثانية، وسجل معه 16 هدف في موسم 2003-2004 وساعده في الحصول على المركز الخامس، وهو أفضل ترتيب في تاريخ النادي.



شينجي كاغاوا (اليابان)



فاز عدة لاعبين من قارة آسيا بلقب الدوري الألماني، ولكن الياباني كاغاوا كان له دور كبير في فوز فريقه بوروسيا دورتموند بلقب البطولة موسم 2011-2012، حيث كان ثاني أفضل هدافي الفريق ذلك الموسم برصيد 13 هدف، إلى جانب صنع 9 أهداف، وانتقل لفترة إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يعود من جديد لدورتموند.



سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)



يعتبر سون واحداً من أبرز اللاعبين في قارة آسيا، وكانت بداية احترافه في أوروبا في المانيا، وذلك في النصف الأول من عام 2010، وسجل أول هدف بالدوري الألماني وهو يبلغ من العمر 18 عاماً، وسجل 5 أهداف في أول 6 مباريات خاضها مع ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015، وسجل 17 هدف في جميع المسابقات ذلك الموسم، وهو ما دفع نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي للتعاقد معه، حيث واصل الصعود وتأكيد مكانته بين أبرز نجوم قارة آسيا.



علي دائي (إيران)



يشتهر علي دائي عالمياً من خلال الرقم الكبير في عدد أهدافه الدولي، ولكنه على صعيد الأندية سجل مسيرة رائعة، وكان من ضمن عدة لاعبين إيرانيين انتقلوا في عقد التسعينات إلى الدوري الألماني، وكان ضمن صفوف بايرن ميونيخ الذي توج بلقب الدوري الألماني عام 1999، وسجل في مرمى ميلان وتشيلسي ضمن دوري أبطال أوروبا، قبل العودة إلى قارة آسيا عام 2002.

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