«بوندسليغا» يقود دوريات العالم اليوم بلا جمهور

المصدر: (برلين - أ ف ب)

يقود الدوري الألماني لكرة القدم اليوم دوريات العالم، إيذاناً بعودة الحياة إلى الملاعب بعد توقف دام شهرين بسبب فيروس كورونا، وتقام 6 مباريات في المرحلة 26 من «بوندسليغا» «من أصل 34» ولكنها تقام خلف أبواب مغلقة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، وسيكون الصمت هو شعار المدرجات.

وأظهر استطلاع نشرته قناة «ايه أر دي» الألمانية أن 56 % من السكان يعارضون استئناف المباريات بينما وافق 31 % من المشاركين على إقامة المباريات، ولم تبدِ النسبة الباقية اهتماماً بالأمر.

ويتصدر بايرن ميونيخ البطولة بعد 25 مرحلة برصيد 55 نقطة في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند و5 نقاط عن لايبزيغ .

وتنطلق المنافسات بست مباريات، وسيكون أبرزها استضافة بوروسيا دورتموند جاره وغريمه التقليدي شالكه في «ديربي الرور»، وأيضاً مباراة لايبزيغ مع ضيفه فرايبورغ، ويلعب اوغسبورغ مع فولفسبورغ، وهوفنهايم مع هرتا برلين، وفورتونا دوسلدورف مع بادربورن، واينتراخت مع مونشنغلادباخ.

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