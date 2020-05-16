ميسي: نتقبّل مخاطر استئناف المسابقات

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

عبّر الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة عن ارتياحه لعودة اللاعبين إلى التمارين تمهيداً للاستئناف المرتقب لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وقال لصحيفة «موندو ديبورتيفو»:

«خطر التقاط عدوى «كورونا» موجود في كل مكان، ونتفهم أهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية واتخاذ التدابير الوقائية ، وتعد العودة إلى التمارين الخطوة الأولى، ويجب الاستمرار باتخاذ الاحتياطات الممكنة، ونفترض أننا سنلعب دون جماهير». وأشاد ميسي مجدداً بإمكانات مواطنه المهاجم لاوتارو مارتينيز، المرشح بقوة للانضمام من انتر إلى الفريق الكاتالوني، وقال: «هو مهاجم رائع ويراوغ جيداً، يمكنه تسجيل الأهداف».

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