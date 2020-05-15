انهاء الدوري البلجيكي وتتويج بروج بلقبه السادس عشر

المصدر: أ ف ب

لحق الدوري البلجيكي لكرة القدم بنظيريه الهولندي والفرنسي، وذلك بعد أن اتخذت رابطة الدوري "بروليغ" الجمعة قرار إنهاء الموسم واعتماد "الترتيب النهائي"، ما يعني تتويج بروج باللقب لأنه كان متصدرا قبل تعليق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار الذي تأجل اتخاذه أكثر من مرة، بعد أن أعلنت الحكومة في السادس من الشهر الحالي تعليق كافة المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم، حتى 31 يوليو.

وأوصت الرابطة منذ مطلع أبريل بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي للعبة الذي حذّر السلطات الكروية البلجيكية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه.

وسارت بلجيكا على خطى فرنسا التي سمت باريس سان جرمان بطلا للدوري، في حين انتهى الدوري الهولندي من دون أن يمنح اللقب لأي فريق.

وتوج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين الى الدرجة الثانية، بلقبه السادس عشر نتيجة تصدره للدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 29 مرحلة من أصل 30 في الموسم المنتظم الذي تليه عادة مرحلة الـ"بلاي أوف" بمشاركة أول ستة اندية في الترتيب.

ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الاول الى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الاولى.

وسيشارك بروج بالتالي في دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل، فيما يخوض غنت الثاني الدور التمهيدي الثالث، على أن يلعب في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كل من شارلوا (دور المجموعات)، أنتورب (الدور التمهيدي الثالث) وستاندار لياج (الدور التمهيدي الثاني).

ولن يتمكن بروج من الاحتفال بالتتويج نتيجة الاغلاق الذي فرضه تفشي فيروس "كوفيد-19"، لكن من أجل التعويض على جمهوره سينظم الفريق يوم الأحد حفلا افتراضيا يبدأ الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي على موقعي فايسبوك ويوتيوب.

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